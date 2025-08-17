お別れは寂しいけれど、有終の美。

大人気ホラーシリーズ「死霊館」が遂に完結、フィナーレを飾る『死霊館 最後の儀式』が10月17日（金）より公開。本作の製作陣とキャストがシリーズの軌跡とフィナーレについて語る特別映像が解禁された。

心霊研究家夫妻、ロレイン＆エド・ウォーレンが挑む最後の事件を描く本作。映像には、シリーズの生みの親であり、今作にはプロデューサーとして携わるジェームズ・ワンが登場し、「今作は私にとって集大成となりました」と感慨深そうにコメント。2013年公開の１作目から愛され続けたシリーズのフィナーレについて「寂しいですが何事にも終わりが来ます」と続けている。

このほか、ロレインを演じたベラ・ファーミガ、エドを演じたパトリック・ウィルソン、監督のマイケル・チャベスらが登場し、過去作のメイキング映像も交えながらシリーズを振り返っている。また、後半は今回の『死霊館 最後の儀式』へ言及。ベラによれば「今作の悪魔はウォーレン夫妻に強い恨みを抱いている」そうで、パトリックは「前作よりも格段に恐ろしく予測不能な作品」と紹介している。こ、怖そ……。

あわせて、不穏な空気の漂う場面写真が一挙解禁。薄暗い部屋の奥にうずくまる“人影”のような姿を捉えたもののほか、ロレインとエド、愛娘ジュディを映したものも。また、奇妙な笑い顔をした正体不明の“何か”の姿もお目見えしている。やっぱ、怖そ……。

『死霊館 最後の儀式』

2025年10月17日(金)全国公開