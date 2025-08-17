16日にニッポン放送で放送された広島−ヤクルト戦（RCCラジオの制作）で解説を務めた天谷宗一郎氏が、広島のドラフト1位・佐々木泰について言及した。佐々木は同日のヤクルト戦に、『7番・サード』でスタメン出場するも4打数0安打1三振だった。天谷氏は「振れるというのは、魅力だと思うんですよね。色々プロを経験して怖さが出てくると思うんですけど、その良さを消さないでもらいたいですね」と自身の見解を述べた。また、