幻冬舎」編集者・箕輪厚介氏（39）が16日に自身のYouTubeチャンネルを更新。同社の見城徹社長（74）にユーチューバー・いけちゃん（27）との不倫騒動を謝罪する場面があった。8月6日に収録された動画。そこで箕輪氏は「この度は私の未熟な行動で会社のブランドを傷つけてしまい、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。これに見城氏は「そんなのは家庭の問題であって、会社は別に傷ついてないと思うよ、どうでもい