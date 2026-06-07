起業家で経済エンターテインメント番組「REAL VALUE」CEOとして知られる溝口勇児氏（41）が5日に配信されたYouTubeチャンネル「ReHacQ−リハック−」に出演。自身が将来的に「逮捕」される可能性があるかなどを聞かれ、回答しつつ“衝撃警告”をした。友人の幻冬舎編集者、箕輪厚介氏らと“緊急雑談生配信”としてトークするなどした。世間で話題やニュースになるさまざまなプロジェクトや事案に多くかかわり、各方面でアグレッシ