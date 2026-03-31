3月31日までに、編集者で実業家の箕輪厚介氏が自身のXを更新。アイドルの私生活に対しての持論をポストしたのだが、その内容をめぐって波紋が広がっている。ことの発端は、28日ごろからSNSで拡散された、アイドル同士とされる男女のプライベートでの交流動画だ。女性アイドルグループに所属すると思われる複数の女性と、男性アイドルグループに所属すると思われる複数の男性が、部屋で密会している様子が撮影されている。1人の