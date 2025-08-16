この記事をまとめると ■シボレーは2003年にリトラクタブルハードトップのピックアップトラック「SSR」を発売 ■2005年からはコルベットと同じ6リッターのV8エンジンを採用した ■シボレーSSRのはその個性が強すぎたのかわずか4年間で終売となってしまった レトロなスタイルに騙されるシボレーSSRのハチャメチャっぷり パっと見がのび太くんで、中身はバキバキのグラップラーというのがシボレーSSRというクルマ。1940年代のトラ