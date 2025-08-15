新型コロナウイルスの感染状況について、厚生労働省は１５日、全国約３０００か所の定点医療機関から４〜１０日の１週間に報告された感染者数が、１医療機関あたり６・１３人だったと発表した。新たな変異株が流行の主流となっており、前週（５・５３人）と比べ１・１１倍と、８週連続で増加した。都道府県別では、宮崎が１４・７１人で最多だった。鹿児島１３・４６人、佐賀１１・８３人などと上位は九州地方が目立った。今