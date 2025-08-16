¡ÊMCU¡ËºÇ¤â·ã¤·¤¯ºÇ¤âÍ¥¤·¤¤±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯8·î27Æü¤è¤ê¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ 5·î2Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿¡£¿·¾Ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×ºî¤À¡£¸ø³«¸å¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥Ë¥åー¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥Á&#1