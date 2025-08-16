¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù8·î27Æü¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¸«ÊüÂêÇÛ¿®·èÄê ¨¡ ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥ºÃÂÀ¸Êª¸ì
¡ÊMCU¡ËºÇ¤â·ã¤·¤¯ºÇ¤âÍ¥¤·¤¤±Ç²è¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯8·î27Æü¤è¤ê¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
5·î2Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¶½¹Ô¼ýÆþ10²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¿·¾Ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×ºî¤À¡£¸ø³«¸å¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¥Ë¥åー¡¦¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¤Ë²þ¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë´íµ¡¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥Áー¥àÃÂÀ¸¤ÎÊª¸ì¡£¿ÍÎà¾ÃÌÇ¤Î´íµ¡¤Î¤Ê¤«¡¢²áµî¤Ë°»ö¤òÈÈ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡ÈºÇ¶¯¡É¤Ç¤â¡¢¡È¥Òー¥íー¡É¤Ç¤â¤Ê¤¤Ä¶¥¯¥»¶¯¤ÊÌµË¡¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¡È¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡É¤È°ìµó½¸·ë¤·¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥ºÁ´°÷¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°Ê¾å¤Î¥Ñ¥ïー¤ò»ý¤Ä»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡¦¥»¥ó¥È¥êー¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Á¤°¤Ï¤°¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤é¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¥·ー¥ó¤Ë¿´Ìö¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¬ÌÏ´¶¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿´¤ÎÆâ¤Ë°Ç¤ò¤Ò¤½¤á¤¿Èà¤é¤¬¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤Î¶»¥¢¥Ä¤Ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸½ºß·à¾ì¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯£´¡§¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥åー¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤È¡¢2015Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ3ËÜ¤Î±Ç²è¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ÎÊª¸ì¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤â2026Ç¯12·î18Æü¤ËÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢MCU¡Ê¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿·¤¿¤ÊÇ®¶¸¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡¿¥É¥¥ー¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Ç¤â³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ëÈà¤é¤Î³èÌö¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£© 2025 MARVEL
¡Ø¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥Ä*¡Ù¤Ï2025Ç¯8·î27Æü¤è¤ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¤Ç¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®¡£