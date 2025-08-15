¸½Ìò»þÂå¤ÎÃæÅç¹¨Ç·¤µ¤ó(C)Getty ImagesÀ¾Éð¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·»á¤¬¡¢8·î14Æü¤ÎÀ¾Éð¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±Æü¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óDAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤ÎWBC¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö6¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Ç¤±¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö³ÊÆ®²È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÄÃæÅç¹¨Ç·¤µ¤ó¤Î»Ïµå¼°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¸ÅÁã¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢ÃæÅç¤µ