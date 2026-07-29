リベンジ
『リベンジ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
2026年8月6日
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佐々木朗希に故障疑惑が浮上するも、メジャー30球団の争奪戦は過熱したまま
日刊ゲンダイDIGITAL
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藤井聡太六冠が詰みを逃して逆転負け、太ももを殴打し悔しさをあらわに
終盤で詰みを逃した藤井竜王・名人が太ももを殴打し深いため息をつく姿が話題に
ABEMA TIMES
2026年8月5日
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藤井聡太六冠が逆転負けを喫し、王座奪還と七冠復帰は来期以降へ持ち越し
終盤まで優勢だったが最終盤に手を戻す判断が誤りとなり逆転負けを喫した
ABEMA TIMES
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村上宗隆がWBC因縁のサンドバルから中前打、11試合連続安打を達成
11試合連続安打&20試合連続出塁を達成し、好調をキープしている
スポニチアネックス
2026年8月4日
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内藤哲也がGHC挑戦前に意味深発言、ベルト奪取後の動向に含みを残す
王座奪取後の8月12日にニュースをチェックするよう促す意味深発言をした
東スポWEB
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亀梨和也がカイジ実写4作目で敵役を演じ、原作ファンから絶賛される
茶髪ロン毛にグラサン姿の兵藤和也役がSNSで「ハマリすぎ」と絶賛されているという
東スポWEB
2026年8月3日
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昼は弁護士、夜はクノイチのメキシコ人女性が手裏剣世界大会に挑む
昼間は顧問弁護士、夜は週4日道場で鍛錬するダニエラさんが来日した
テレ東プラス
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中谷潤人が共同開発した化粧品の初回売上を熊本地震の被災地に全額寄付
化粧品ブランドと共同開発したボディーローション初回分の売上を全額寄付
スポニチアネックス
2026年8月2日
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中谷潤人が初黒星から再起、井上尚弥へのリベンジとPFP1位を目指す
5月2日の井上尚弥戦での初黒星を振り返り反省点が多いと語ったという
スポニチアネックス
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井上拓真が那須川天心との再戦でPFP入りを視野に闘志を燃やす
元WBA王者の飯田覚士氏はPFP入りが拓真の高いモチベーションの源だと語った
東スポWEB