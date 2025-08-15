¸µÀ¾Éð¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡È¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É»Ïµå¼°¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï³åºÓ¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö³ÊÆ®²È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖEXILE¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×
¸½Ìò»þÂå¤ÎÃæÅç¹¨Ç·¤µ¤ó(C)Getty Images
¡¡À¾Éð¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿ÃæÅç¹¨Ç·»á¤¬¡¢8·î14Æü¤ÎÀ¾Éð¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡£Æ±Æü¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óDAY¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï2009Ç¯¤ÎWBC¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö6¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Ç¤±¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö³ÊÆ®²È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÄÃæÅç¹¨Ç·¤µ¤ó¤Î»Ïµå¼°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¸ÅÁã¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤¬Åê¤²¹þ¤ó¤À1µå¤Ï¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÆâ³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ø¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¡¢¡È¥Ê¥«¥¸¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ±þ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ÏÁ°Æü8·î13Æü¤Îµð¿Í¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÆüÏ¢Â³¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê½¤Àµ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¹¤®¡×¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù¡ª¡ª¡×¡Öº£²ó¤Ï¸«»ö¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡ÖÁ°²ó¤è¤ê¤âÀ©µå¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈSNS¾å¤ÇÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃæÅç¤µ¤ó¤Î³°¸«¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¸½Ìò»þÂå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢ÂÎ³Ê¤¬°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤È¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤Ê¤«¤¸ÂÎ¤Ç¤±¤¨¤¨¤¨¡×¡Ö³ÊÆ®²È¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖEXILE¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿Æ¬È±¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Èºòµ¨¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢º£µ¨¤Ïµð¿Í¤Ç¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤òÏ¢ÁÛ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï