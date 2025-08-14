こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのゆきです。千葉県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：公式インスタグラムイベント概要 夏の夜をもっと楽しく、もっと愛犬と一緒に！今年も 千葉みなとさんばし広場で、第15回 WAN LOVE MARKET @Summer Night が開催されます！夜風とライトアップに包まれた港で、愛犬と一緒に過ごす特別なひとときをぜひ体験しませんか◎ 出典：公式インスタグラム 楽しさ