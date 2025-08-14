【千葉県/犬のイベント】愛犬と真夏のナイトイベントへGO！「WAN LOVE MARKET@Summer Night」（さんばし広場特設会場）8/23
こんにちは！おでかけわんこ部スタッフのゆきです。千葉県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！出典：公式インスタグラムイベント概要
夏の夜をもっと楽しく、もっと愛犬と一緒に！
今年も 千葉みなとさんばし広場で、第15回 WAN LOVE MARKET @Summer Night が開催されます！
夜風とライトアップに包まれた港で、愛犬と一緒に過ごす特別なひとときをぜひ体験しませんか◎
楽しさ満載！音楽・撮影・マーケットもアツい！
夜風が心地いい夏の夜、人気DJが会場を盛り上げるディスコパーティがスタート！
今年はストリートスナップで話題の「ケイ」さんによるPV撮影も♪
キッチンカーでは夏にぴったりの美味しいフードやドリンクが勢ぞろい！わんこグッズのマーケットも充実で、お買い物もワクワク♪ 夜景とライトアップ、音楽、美味しい香りに包まれて、愛犬と一緒に最高の夏の夜を過ごせること間違いなし！
会場周辺はお散歩スポットもいっぱい！
イベントが行われる千葉みなと周辺は、海沿いのお散歩コースや芝生エリアもあって、愛犬と一緒に歩くだけでも気持ちいいロケーション◎
夕暮れ時には港の景色がオレンジ色に染まって、とびきりロマンチックに。イベント前後にちょっとお散歩したり、海辺でゆったり写真を撮ったり…愛犬との夏の思い出作りにぴったりです♪