充電式でコードを気にせず持ち運べるモバイル高圧洗浄機「OC Handy Compact」がケルヒャーから登場しました。付属のホースでバケツなどから給水できるほか、ペットボトルを使ってホースなしで給水できるのが特徴です。ケルヒャーから製品を借りることができたので実際に使ってみました。OC Handy Compact（ハンディエア） | ケルヒャーhttps://www.kaercher.com/jp/home-garden/mobile-cleaning/handheld-cleaner/oc-handy-compact