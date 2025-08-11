定年時に住宅ローンが残っている場合、退職金で完済するのがいいのか。Money＆You代表取締役でマネーコンサルタントの頼藤太希さんは「借りている住宅ローンが低金利であれば、返済を続けながら手元資金を投資に回したほうがいいケースもある」という――。写真＝iStock.com／miya227※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／miya227■住宅ローンは退職金で一括返済すべきか？定年後も住宅ローンが残っている場合、収入が減るに