「8月10日」。今日は何の日でしょう？答えは「かっぱえびせんの日」！1964（昭和39）年の誕生から、60年以上愛され続けるスナック菓子。意外と知らない名前の由来やパッケージの歴史など「かっぱえびせん」の秘密に迫ります。「やめられない、とまらない」まま60歳の還暦を迎えました！「ポテトチップス」や「じゃがりこ」など人気のスナック菓子の製造・販売を手がけるカルビーが、誰もが口ずさめるCMソングにも使われた「かっぱ