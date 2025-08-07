2025年10月から待望の新作であるSeason3のTV放送を控えるアニメ『SPY×FAMILY』と神奈川県横浜市が大規模キャンペーンを展開！8月23日（土）より「SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい」が順次開催される。☆アーニャのお面やうちわなどをチェック！（写真4点）＞＞＞本作は遠藤達哉原作の漫画作品。集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々