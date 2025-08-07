『SPY×FAMILY』みなとみらいで “おでけけ” 大作戦！ アーニャと横浜を駆け回れ♪
2025年10月から待望の新作であるSeason3のTV放送を控えるアニメ『SPY×FAMILY』と神奈川県横浜市が大規模キャンペーンを展開！ 8月23日（土）より「SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい」が順次開催される。
本作は遠藤達哉原作の漫画作品。集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス 15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破している。
2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も大好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は2024年3月31日時点で興行収入62.6億円、観客動員数464万人突破と大ヒットを記録。常に盛り上がりを見せる大人気作だ。
このたび、来る8月23日から「SPY×FAMILY「おでけけ」大作戦 in 横浜・みなとみらい」が開催決定！ 横浜市にある商業施設「ランドマークプラザ」・「MARK IS みなとみらい」の2箇所で、様々なイベントが催される。
両施設にて特製「アーニャのお面」がプレゼントされるほか、館内スタンプラリーを開催。
館内に用意されたアーニャ・ベッキー・ダミアン・エミール・ユーインの5つのスタンプを集めて、オリジナルステッカーを手に入れよう。
また、期間中、両施設の対象店舗にて2000円（税込）以上の商品を購入 （レシート合算不可 したお客様に「特製ホログラムステッカー」をプレゼント。
ランドマークプラザ1階の「サカタのタネ ガーデンスクエア」では、巨大 アーニャバルーンが登場！
さらに館内では大型バナーなど施設のさまざまな場所に 『SPY×FAMILY』のキャラクターたちが登場するので、探してみるのも楽しいかも。
そして注目は2日間限定の「SPY×FAMILYコラボ縁日」！
夏の終わりに『SPY×FAMILY』のキャラクターが描かれたお祭り屋台が登場。小学生以下のお子様が楽しめるヨーヨー釣りやオリジナルのうちわ作りが実施される。うちわは塗り絵が楽しめます♪
SNSでは「横浜おでけけフォト投稿キャンペーン」が実施され、両施設に設置される展示物、スタンプ台紙、ステッカーなどコラボにまつわるものの写真をご自身のXにハッシュタグ「#横浜おでけけフォト」とともに投稿！
投稿した人の中から抽選で『SPY×FAMILY』絵柄QUOカード1000円分が合計20名様にプレゼントされる。アーニャたちとのお出かけの思い出をぜひ投稿して参加してみてはいかがだろうか。
また、9月27日からはイベントエリアを横浜都心臨海部にも拡大し、更なる展開が予定されているとのこと。詳細は追って発表される。
アーニャたちと駆け回って、たっぷり横浜・みなとみらいを満喫しちゃってください！
（C）遠藤達哉／集英社・ SPY × FAMILY 製作委員会
