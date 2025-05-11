「惹かれる男性のタイプ」の一要素として、「自分に自信がある男性」を挙げる女性は少なくありません。それでは、自信家の男性のどんな部分が女性を惹きつけるのでしょうか？そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性が『自信家の男性』に惹かれがちな理由９パターン」をご紹介します。【１】自信家になれるくらいに、人より優れたところがありそうだから「自信の裏付けになるだけの能力があるはず」