牛乳にはカルシウムやたんぱく質、マグネシウム、ビタミンAなどの栄養素が豊富に含まれており、健康にいい飲み物といわれています。しかし、何事にも限度があるようで、「2日で約44リットルの牛乳を飲んだ男性の血が牛乳を混ぜたように白く濁った色になってしまった」という症例が報告されています。Milk Intoxication-A Case Reporthttps://www.scirp.org/html/13-2100283_19410.htmDiagnostic dilemma: A man ended up in the ER