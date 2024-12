Appleが独自設計の5Gモデムチップを開発していることが報じられていますが、新たに、この5Gモデムチップを搭載したMacが登場する可能性が報じられています。これが実現すればMacとしては初のモバイル通信可能なモデルが登場することとなります。Apple (AAPL) Modem Chips Pave Way for Slimmer iPhone, Cellular Macs and Headsets - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-06/apple-s-modem-chips-pave-way-f