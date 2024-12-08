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Apple (AAPL) Modem Chips Pave Way for Slimmer iPhone, Cellular Macs and Headsets - Bloomberg
Bloomberg: Apple 'investigating' bringing cellular to the Mac for the first time - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2024/12/06/apple-investigating-cellular-mac/
Apple is reportedly exploring cellular connectivity for Vision Pro, and that's a great thing - 9to5Mac
https://9to5mac.com/2024/12/07/apple-vision-pro-5g-cellular-modems/
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