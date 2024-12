Appleが独自設計の5Gモデムチップを開発していることが報じられていますが、新たに、この5Gモデムチップを搭載したMacが登場する可能性が報じられています。これが実現すればMacとしては初のモバイル通信可能なモデルが登場することとなります。Apple (AAPL) Modem Chips Pave Way for Slimmer iPhone, Cellular Macs and Headsets - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-06/apple-s-modem-chips-pave-way-for-slimmer-iphone-cellular-macs-and-headsetsBloomberg: Apple 'investigating' bringing cellular to the Mac for the first time - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/12/06/apple-investigating-cellular-mac/Apple is reportedly exploring cellular connectivity for Vision Pro, and that's a great thing - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/12/07/apple-vision-pro-5g-cellular-modems/Appleが2025年にも一部のiPhoneで独自設計の5Gモデムチップを採用し始める可能性が報じられています。Apple初の自社製5Gモデムチップは2025年に登場するとウワサされている第4世代iPhone SEおよびiPhone 17 Airに搭載されると見込まれていますが、性能としてはiPhone 16 Proに搭載されているQualcomm製の5Gモデムチップに劣る模様。Appleが独自設計の5Gモデムチップを開発しているApple初の5GモデムチップがQualcomm製の5Gモデムチップに性能面では劣る理由は、mmWave(ミリ波)をサポートしていないためです。その後、Appleは2026年にiPhone 18シリーズ全体とハイエンドiPadにもApple製5Gモデムチップを搭載予定で、この第2世代5GモデムチップはmmWaveをサポートし、毎秒6Gbitのダウンロード速度、Sub6使用時の6キャリアアグリゲーション、mmWave使用時の8キャリアアグリゲーションなどを実現する模様。さらに、2027年に登場するApple製の第3世代5Gモデムチップは衛星通信をサポートし、Qualcomm製5Gモデムチップのパフォーマンスを上回ることが期待されているそうです。新たに、この取り組みの一環としてAppleはMacに初めてiPadのような「Wi-Fi+Cellular」モデル(Wi-Fi接続ができない場所では携帯電話のデータ通信プランを利用してインターネットに接続することができるモデル)を追加することを検討しているとBloombergが報じました。報道によると、モバイル通信機能を有したMacが登場するのは「2026年以降」になるそうです。さらに、AppleはApple Vision Proでもセルラーモデルを検討していることが報じられています。ただし、記事作成時点ではApple Vision Proに搭載されることとなる5Gモデムチップがどの世代のものになるのかは不明です。Apple関連メディアの9to5Macは、「Apple Vision Proはシステム全体に電力を供給するバッテリーがかなり小さいため、電力効率が高い必要があることに注意する必要があります。AppleがApple Vision Proにローエンドの第1世代モデムを搭載する可能性はあるものの、どの世代のものが搭載されることになるのかは時間が経てばわかるでしょう」と語りました。なお、Apple Vision Proにモバイル通信機能が必要な理由について、9to5Macは「Apple Vision Proが最終的にモバイル通信機能を備えることは非常に理にかなっていると信じています。現在のApple Vision Proでは、ユーザーがデバイスを装着して歩き回ることはないと思います。しかし、Apple Vision Proがよりスリムで軽量になった未来で、モバイル通信機能が搭載されていれば、より多くのユーザーがさまざまな場所でApple Vision Proを使う未来が訪れる可能性もあります」と記しています。