「放送中の『おむすび』で111作目を迎える朝ドラですが、その後も活躍しているヒロイン女優は半数ほど。残りの半数は引退したり、その後の作品に恵まれなかったりと、朝ドラ後の活躍は半々なんです」【ランキング表】歴代朝ドラ「がっかりヒロイン」と、明かすのはライターの津田春子さん。近年は、すでに知名度と実績のある役者が起用されているNHK連続テレビ小説（以下、朝ドラ）。「かつては新人女優の登竜門的な側面もあり、