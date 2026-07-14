NHK連続テレビ小説
『NHK連続テレビ小説』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月30日
2026年7月29日
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朝ドラ「風、薫る」第88話が物議、モテすぎるWヒロインに困惑する声が多数
りんへの求婚など恋愛描写が多く「何を見せられてるの」と困惑の声が相次いだ
Smart FLASH
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竹鶴政孝が妻リタに先立たれ慟哭、生涯再婚しなかった理由とは
妻リタへの鎮魂として1962年に「スーパーニッカ」を生み出したとされる
プレジデントオンライン
2026年7月26日
2026年7月25日
2026年7月24日
2026年7月23日
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のんが「Tokyo middle 30」で本格復帰、初回は非常に厳しいスタートに
第1話の視聴率は世帯平均3.2％、個人1.5％で、非常に厳しいスタートといえると記者
Smart FLASH
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人工呼吸器をつけた少年が医師の反対を乗り越え無人島旅行を実現
往診医が当初反対したが壮眞くんの強い意志に動かされ同行を決断したという
現代ビジネス