TOUCH TO GOは日販が2024年9月26日にオープンする「あゆみBOOKS杉並店 supported by ほんたす」に、TOUCH TO GOの提供する多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」を採用されたことを明らかにした。「あゆみBOOKS杉並店 supported by ほんたす」は日販グループであるNICリテールズが運営する「あゆみBOOKS杉並店」をリニューアルし、ほんたすの2号店となる。●書店経営の持続性向上に貢献日販は、ほんたす1号店で培った完全無人営業のノ