マリウポリに作られた即席の避難所で、温かい食べ物の列に並ぶ人々/Evgeniy Maloletka/AP（ＣＮＮ）ロシアが２０２２年初頭にウクライナ南東部のマリウポリを８５日間包囲した際、戦争の手段として同市の民間人を意図的に飢餓に陥らせていた疑いがあることが分かった。人権団体グローバル・ライツ・コンプライアンスが１３日に発表した文書で明らかにした。７６ページにわたるこの文書は、計算された戦略としての飢餓という戦争犯