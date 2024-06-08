欧州主要リーグの2023-24シーズンが閉幕し、今後は代表戦に話題が移っていくはずだ。そうしたなか、『FourFourTwo』は、世界最高の右ウィングランキング最新版を発表。その面子はこうなった（市場価値はTransfermarkt）。10位チャビ・シモンズRBライプツィヒ（PSGが保有）21歳オランダ代表市場価値8000万ユーロ（135.5億円）9位久保建英レアル・ソシエダ23歳日本代表市場価値5000万ユーロ（84.7億円）8位マイケル・オーリス