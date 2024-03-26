日本GPは4月5日から開催自動車レースのF1オーストラリアGPは24日、カルロス・サインツ（フェラーリ）の優勝で幕を閉じた。次戦は4月5日から鈴鹿サーキットで開催される日本GP。英衛星放送「スカイスポーツ」は、桜や富士山、さらに鈴鹿での名場面をまとめた動画を公開するなど、すでに胸を躍らせている。海外ファンからも「サクラの季節。美しいことになる」「素晴らしいサーキット」と期待する声が寄せられた。荘厳な音楽に乗