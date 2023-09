故ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、ジャニーズ事務所所属タレントの動向に注目が集まっている。もっとも“炎上”したのは木村拓哉だ。ジャニーズ事務所が謝罪会見を行った9月7日に、木村は自身のSNSに《show must go on!》のメッセージとともに、敬礼のポーズをした写真を公開した。「『show must go on!』は、ジャニー氏が所属タレントに対して伝えてきた言葉です。どんなことがあってもショーは続けなければなら