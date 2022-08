コスタリカで行われたFIFA U-20女子ワールドカップ。日本代表は準決勝でブラジルを撃破して決勝に進出したが、スペインに敗れて準優勝に終わった。ただ、18歳のFW浜野まいか(INAC神戸レオネッサ)は大会MVPに選ばれている。そうしたなか、大会終了後にあった浜野に対するブラジル選手たちの対応が話題になっているぞ。Respect 🤝, and so much love. 🥹@SelecaoFeminina giving adidas Golden Ball winner Maika Ha