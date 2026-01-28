ニューストップ > プレスリリース > 雪印メグミルク株式会社 牛乳・乳飲料の賞味期限延長を実施へ 製造業 賞味期限 雪印メグミルク 東京都 農林水産省 北海道 こちらは、「＠Press」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「＠Press」までご連絡をお願い致します。 ＠Press 雪印メグミルク株式会社 牛乳・乳飲料の賞味期限延長を実施へ 2026年1月28日 11時0分 リンクをコピーする 雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、2026年4月7日（火）製造分から、牛乳・乳飲料の賞味期限延長を実施いたします。昨今、食品ロス削減が社会的課題として注目されており、当社では各種商品の賞味期限延長に取り組んできました。また農林水産省も食品ロス削減の推進に向け、食品製造業者に対して賞味期限延長を呼びかけています。こうした呼びかけを受けて、当社は保存性の再検証と賞味期 記事を読む おすすめ記事 「医療×栄養」融合が加速、経腸栄養剤市場は年率5.6%成長で2031年161.1億ドルに到達 2026年1月23日 13時0分 【ホテルメトロポリタン エドモント】2月16日に献血活動を実施 2026年1月22日 14時0分 下ごしらえ不要、いつでも使える！「つぶつぶ食感たらこ」「みじん切りねぎ・しょうが・にんにくミックス」３月２日 リフレッシュ 2026年1月27日 15時0分 ”お客様と一緒に商品を作り上げる、食品の企画開発のプロ集団”ジェイ・ファームが、「Srush AI」を導入し、需要予測に基づく発注計画の高度化を開始 2026年1月28日 10時0分 日本雑穀アワード2026《一般食品部門》《業務用加工食品部門》商品エントリー受付開始。応募期間：2026年1月30日（金）まで ／日本雑穀協会 2026年1月19日 11時30分