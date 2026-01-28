雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、2026年4月7日（火）製造分から、牛乳・乳飲料の賞味期限延長を実施いたします。昨今、食品ロス削減が社会的課題として注目されており、当社では各種商品の賞味期限延長に取り組んできました。また農林水産省も食品ロス削減の推進に向け、食品製造業者に対して賞味期限延長を呼びかけています。こうした呼びかけを受けて、当社は保存性の再検証と賞味期