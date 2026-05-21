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【KARRIMOR】夏の山行を快適に支える軽量トレッキングパンツが登場
軽さと強度のバランスに優れた「trekking LW pants」
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、夏のハイキングや低山登山に適した軽量トレッキングパンツ「trekking LW pants」を発売いたします。
軽さと耐久性のバランスに優れた素材と、行動中の動きやすさを追求した設計により、春夏シーズンの山行を快適にサポートします。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
本製品には、薄手ながら適度な強度を備えたメカニカルストレッチ素材を採用。軽量でありながら動きにしなやかに追従し、長時間の歩行でもストレスを感じにくい穿き心地を実現しています。さらに、PFH×SフリーのC6はっ水加工を施すことで、急な小雨や朝露などにも対応。夏の不安定な天候下でも安心して着用できます。シルエットはクセのないストレートタイプ。アウトドアシーンはもちろん、旅や日常のアクティブシーンにも取り入れやすいデザインです。
素材には、春夏期の行動着に適した高機能素材「FEATHERLIGHT NY（フェザーライトNY）」を採用。軽量性、ストレッチ性、はっ水性をバランスよく備え、携行時のコンパクト性にも優れています。
主な素材特長
・PFHxSフリーのC6はっ水加工
・優れた軽量・コンパクト性
・激しい動きにも追従するストレッチ性
・劣化しにくいナイロン100％メカニカルストレッチ
・適度な防風性
春夏のハイキングや低山登山を中心に、快適な行動をサポートする一本です。
メンズ・ウィメンズ別展開に加え、長ズボンとハーフパンツの2タイプをラインアップし、シーンや好みに合わせて選べるシリーズです。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
本件に関するお問合わせ先
カリマーインターナショナルプレスチーム
TEL：03-3221-6883
▼取材・お問い合わせフォームはこちら
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=agxZNgmcVHFKMPbEfaSx-g%3D%3D
関連リンク
trekking LW pants
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101634.html
trekking LW shorts
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101636.html
trekking LW pants W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101635.html
trekking LW shorts W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101637.html
英国発祥のアウトドアブランド「KARRIMOR（カリマー）」は、夏のハイキングや低山登山に適した軽量トレッキングパンツ「trekking LW pants」を発売いたします。
軽さと耐久性のバランスに優れた素材と、行動中の動きやすさを追求した設計により、春夏シーズンの山行を快適にサポートします。
2026年春夏は“LIGHTNESS〜山も街も、もっと自由に、もっと軽やかに〜”をシーズンテーマに、商品開発を行い、ラインアップしています。
素材には、春夏期の行動着に適した高機能素材「FEATHERLIGHT NY（フェザーライトNY）」を採用。軽量性、ストレッチ性、はっ水性をバランスよく備え、携行時のコンパクト性にも優れています。
主な素材特長
・PFHxSフリーのC6はっ水加工
・優れた軽量・コンパクト性
・激しい動きにも追従するストレッチ性
・劣化しにくいナイロン100％メカニカルストレッチ
・適度な防風性
春夏のハイキングや低山登山を中心に、快適な行動をサポートする一本です。
メンズ・ウィメンズ別展開に加え、長ズボンとハーフパンツの2タイプをラインアップし、シーンや好みに合わせて選べるシリーズです。
本製品は、カリマー公式オンラインストアおよびカリマー取扱店舗にて発売中です。
製品の詳細は、下記をご覧ください。
KARRIMOR (カリマー)とは
カリマーの歴史は、1946 年に英国の北西部・ランカシャー カウンティでサイクルバッグメーカーとして創業したことに遡ります。タフで機能的な製品に対する評判は、ほどなくして登山家にも届くこととなり、クライマー向けのリュックサックを手がけるようになりました。ブランドの語源は「carry more」。対象となるフィールドで求められる装備一式を過不足なく運ぶことのできる堅牢性や優れた背負い心地、かつクライミングに対応する機能を盛り込んだカリマーのリュックサックは、クライマー自身の能力はもちろん、新たに対象となるフィールドの可能性を広げました。そして今もなお、新たなフィールドへの挑戦を続けています。
【Official SNS】
Instagram / @karrimor_japan (https://www.instagram.com/karrimor_japan/)
X / @karrimor_jp (https://x.com/karrimor_jp )
Facebook / @karrimor.jp(https://www.facebook.com/karrimor.jp/ )
【クレジット表記】
欧文 / KARRIMOR 和文 / カリマー
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trekking LW pants
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101634.html
trekking LW shorts
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101636.html
trekking LW pants W's
https://www.karrimor.jp/category/ITEM/101635.html
trekking LW shorts W's
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