運命の鎖を断ち切り、朝廷の権力闘争に立ち向う宮廷アドベンチャー『盛世天下：女帝への道II』ウィッシュリスト登録開始！Nintendo Switch(TM)版は2026年発売予定

株式会社セガ

株式会社セガは、New One Studioが開発した宮廷アドベンチャー『盛世天下：女帝への道II』がSteamにてウィッシュリスト登録を開始したことをお知らせします。

また、『盛世天下：女帝への道I』と『盛世天下：女帝への道II』のバンドル版を、Nintendo Switch(TM)向けに2026年内に発売予定です。

セガはNew One Studioと提携に合意し、PC（Steam）用ソフト『盛世天下：女帝への道II』の日本向け共同パブリッシング、Nintendo Switch用ソフト『盛世天下：女帝への道I・II』の日本および一部アジア市場向けの共同パブリッシングを担当いたします。

『盛世天下：女帝への道』は、策謀の渦巻く宮廷サバイバルと権謀術数をテーマに全世界で大ヒットを記録した実写インタラクティブドラマ作品です。何気ない選択が自身や周囲の運命を大きく左右し、強い没入感と高いリプレイ性を実現。プレイヤーは一代の女帝が誕生するまでの道のりを、自らの選択で体験することになります。

作品内のシーンは実写で、映画のようにこだわって撮影されています。実力、人気を兼ね備えた出演陣による演技や、小道具の細部まで作りこまれた世界観が話題となり、シリーズ第1作『盛世天下：女帝への道I』の発売数は、二週間で全世界累計100万本を突破しました。

PC（Steam）『盛世天下：女帝への道II』ストアページはこちら

https://store.steampowered.com/app/4148240/_II/(https://store.steampowered.com/app/4148240/_II/)

■『盛世天下：女帝への道I』スクリーンショット

■『盛世天下：女帝への道II』スクリーンショット

【製品概要】

商品名：盛世天下：女帝への道II

対応機種：PC（Steam）

発売日：発売日未定

希望小売価格：未定

ジャンル：アドベンチャー、インタラクティブドラマ

プレイ人数：1人

メーカー：New One Studio

CERO：審査予定

著作権表記：Road to Empress (C)2026 Sixjoy Hong Kong Limited. All Rights Reserved.

商品名：盛世天下：女帝への道I・II

対応機種：Nintendo Switch(TM)

発売日：2026年予定

希望小売価格：未定

ジャンル：アドベンチャー、インタラクティブドラマ

プレイ人数：1人

メーカー：New One Studio

CERO：審査予定

著作権表記：Road to Empress (C)2026 Sixjoy Hong Kong Limited. All Rights Reserved.

※セガはNew One Studioと提携に合意し、PC（Steam）用ソフト『盛世天下：女帝への道II』の日本向け共同パブリッシング、Nintendo Switch用ソフト『盛世天下：女帝への道I・II』の日本および一部アジア市場向けの共同パブリッシングを担当いたします。

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