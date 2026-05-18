【SL大樹「土津（はにつ）」が会津若松駅に初乗り入れ】６月２７日・２８日「会津ごころと出会う旅」ツアー催行　SLが旧国鉄会津線を５２年ぶりに走行します！

「会津ごころ」と出会うツアー造成事業事務局SL大樹「土津」イメージ

「会津ごころ」と出会うツアー造成事業事務局ではこのたび、東武鉄道が運行するSL大樹「土津」を活用し、会津エリアの多様な地域人材と触れ合い、おもてなしを通じて楽しむツアーとして「会津ごころと出会う旅」を作り上げました。

江戸幕府を開いた徳川家康を祀る「日光」と、幕府を守り最後まで戦った「会津」を江戸時代の始発駅と終着駅とし、これを結ぶ会津西街道を軸に、江戸から令和へ、長い時を超えていきいきと継承されている「会津ごころ」と出会ってみませんか。地元の方との触れ合いや各地のおもてなしを通じて深く魅力あふれる会津に出会えるはずです。

「会津ごころ」とは、会津人の代表的気質である、過去を未来につなぐ「継承力」、何度でも立ち上がる「しなやかさ」、心をこめた「おもてなし」の心です。SL大樹「土津」乗車中やツアー中に各地の風景やお祭りの再現、生産者や蔵人、茅葺職人など地元をよく知る人物から「会津ごころ」をご案内いたします。

あまりにも多すぎる情報を日々追いかけて、忙しく疲れがちな現代を生きる私たちを、「焦らずゆっくりでいいよ」、「何度でもやりなおせるよ」と温かくもてなしてくれる「会津ごころ」にたくさん出会って、ゆっくり、のんびり、満たされる。まだまだ知らない旅が、ここにあります。

1. 旅行商品概要

SL 大樹「土津」への乗車は、株式会社JR 東日本びゅうツーリズム＆セールスまたはクラブツーリズム株式会社が販売するツアー商品にお申し込みください。

また、会津田島駅撮影イベントへの参加については、東武トップツアーズ株式会社 東武日光駅ツーリストセンターにお申し込みください。

ツアー詳細・申込方法につきましては、株式会社JR 東日本びゅうツーリズム＆セールスまたはクラブツーリズム株式会社ホームページ等にて後日お知らせいたします。

※各社のURL は以下の通りです。（準備ができ次第順次公開します。）

【行程１】６月２７日（土）・２８日（日）

SL 大樹「土津」への乗車を含む１泊２日ツアー

販売会社：JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス

URL: https://link.jrview-travel.com/4vnrw

【行程２】６月２８日（日）

SL 大樹「土津」への乗車

販売会社：JR 東日本びゅうツーリズム＆セールス

URL: https://link.jrview-travel.com/4vnrw

【行程３】６月２８日（日）

SL 大樹「土津」への乗車

販売会社：クラブツーリズム株式会社

URL: https://x.com/ct_tetsudou

【行程４】６月２７日（土）

会津田島駅撮影イベント

販売会社：東武トップツアーズ株式会社 東武日光駅ツーリストセンター

URL: https://ars-tobutoptours.triplabo.jp/activity/en/LINKTIVITY-PYORH

2. 会津ごころと出会う旅のポイント

(1) SL大樹「土津」特別運行

東武鉄道、野岩鉄道、会津鉄道、東日本旅客鉄道東北本部の鉄道４社の連携により、SL大樹を会津田島駅から会津若松駅間において特別運行します。旧国鉄会津線会津田島～会津若松間でSLを運行するのは、１９７４年以来５２年ぶりになります。会津西街道の風景や趣をぜひ感じてみてください。

車内では、南会津町の「会津田島祇園祭の花嫁行列」を再現したり、会津ならではの特製弁当、会津若松駅でのお出迎えなど多くの「会津ごころ」と出会うことができます。また６月2７日・２８日の会津田島駅停車時には、マルシェも開催予定で郷土芸能である會津田島太鼓も披露されます。

会津田島祇園祭「七行器行列（花嫁行列）」會津田島太鼓

(2) 会津の周遊

【行程１】では2日目に会津西街道沿線の南会津町、会津若松市をバスで周遊いただきます。

※記載内容は各市町の会津ごころ体験の一例です。体験内容は変更となる可能性がございますので予めご了承ください。

【南会津町】日本酒と郷土料理のペアリング

南会津では豊富な水源、米、雪など、地域を丸ごと活かした酒造りが行われています。老舗酒蔵の日本酒をはじめ、地元郷土料理とのペアリングが愉しめます。

【会津若松市】bee watching （蜂場体験）

会津の美しく豊かな自然に囲まれたビーガーデンで、養蜂家による丁寧でわかりやすい解説を聞きながら、ミツバチや巣箱を間近で見ることができます。

3. 取材撮影の申込

取材撮影をご希望の場合は、下記連絡先までお問合せください。

旅行会社様・メディア関係者様を対象としたファムツアーも併せて実施いたします。

別途広報・リリースいたしますのでぜひご参加ください。

（定員に限りがあるため、応募多数の場合は参加できない場合がございます。予めご了承ください）

「会津ごころ」と出会うツアー造成事業事務局(有限会社匠屋内)

E-Mail：aizugokorotodeautabi@gmail.com

※本プレスリリース内の画像はイメージです。

※記載の内容は大規模な輸送障害や天候不良等により、変更、中止となる場合がございます。

※ツアー中はプロモーションのための撮影が入りますのでご了承ください。

※ツアーに関するお問合せは販売各社へご確認ください。

主催：「会津ごころ」と出会うツアー造成事業事務局

協力：SL大樹等観光列車運行推進協議会 (会津若松市・下郷町・南会津町・東武鉄道株式会社)

※SL大樹等観光列車運行推進協議会は会津若松市、下郷町、南会津町と東武鉄道株式会社より会津西街道の新たな観光資源を掘り起こし、持続的な活性化と観光振興を目的に設立した協議会です。

江戸街道プロジェクト(https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/kankou/kankou/edokaidoportal/index.html)