相模女子大学、国際バカロレア（IB）教員養成プログラムの正式認証を取得

学校法人相模女子大学 学芸学部 国際コミュニケーション学科

相模女子大学（所在地：神奈川県相模原市南区文京2丁目1番1号、学長：田畑雅英）は、2026年5月2日、国際バカロレア（International Baccalaureate：IB）機構との合意協定を締結し、国際バカロレア（IB）のディプロマプログラム（DP）を指導する教員養成プログラムの正式認証を受けました。

本認証は、日本で9番目、全国の女子大学として初めてであり、2026年5月時点で神奈川県内の大学として唯一の認証です。世界の高等教育機関でも提供されているプログラムであり、相模女子大学も新たにIBコミュニティの一員となりました。

本プログラムは、相模女子大学学芸学部に2026年4月に新設した国際コミュニケーション学科において提供します。学生は在学中に、学士号（国際コミュニケーション学）に加え、中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）およびIB教員資格「IB Certificate in Teaching and Learning, DP（IBCTL-DP）」の取得をめざすことができます。

■国際バカロレア（IB）とは

国際バカロレア（IB）は、スイス・ジュネーブに本部を置く国際バカロレア機構が提供する国際的な教育プログラムです。生徒自身が問いを立て、考え、議論する「探究型学習」や、批判的思考、多文化理解を重視していることが特徴です。

国際バカロレアの認定を受けている学校は、2026年3月時点、世界162の国と地域において約6,000校あります。日本国内でもIB認定校は増加しており、2026年3月31日時点で国内のIB認定校・候補校は265校となっています。なかでも、高等学校段階に相当する「ディプロマプログラム（DP）」の認定校は79校となっており、国内でも国際教育への関心が高まっています（※）。

※文部科学省IB教育推進コンソーシアム「IB認定校・候補校」（https://ibconsortium.mext.go.jp/about-ib/school/）より

■相模女子大学の国際バカロレア（IB）の教員養成プログラムについて

相模女子大学が今回認証を受けたのは、高等学校段階に相当する「ディプロマプログラム（DP）」を指導する教員を養成するプログラムです。学生は、探究型学習の指導法、批判的思考を深める教育方法、国際的な教育理念などを学び、IB教育に対応した教員として必要な知識・技能を身につけます。

■本プログラムで取得可能となる資格・学位

本プログラムを履修することで、以下の資格・学位の同時取得をめざすことができます。

- 学士号（国際コミュニケーション学）- 中学校教諭一種免許状（英語）- 高等学校教諭一種免許状（英語）- IB教員資格「IB Certificate in Teaching and Learning, DP（IBCTL-DP）」

本学科で身につけた語学力・国際感覚・実践力を活かし、IB教員としての活躍が期待されます。

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

相模女子大学 広報事務局

米澤智子（ワンパーパス株式会社内）

住所：神奈川県相模原市南区文京2丁目1番1号

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