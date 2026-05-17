【TAC弁理士】資格の学校TACが令和８年度弁理士短答式試験 解答速報を即日公開！無料採点サービスも！

TAC株式会社

弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、令和８年度弁理士短答試験の解答速報を試験当日5/17（日）の21：30に公開予定です。

※掲載する解答はＴＡＣ（株）が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果について保証するものではございません。

また、各種イベントウェビナーや採点サービスもご提供しています。無料でご参加いただけますので、下記からぜひご確認ください。

TACの解答速報はこちら！ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/sokuhou-t.html?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260517

【参加特典あり】無料採点サービス提供中！

資格の学校TACがリアルタイムで回答を分析する「短答データリサーチ」データリサーチとは？

１.全国の弁理士受験生からデータを収集！

インターネットを活用して日本全国の弁理士受験生から解答データを収集し、より精度の高い得点分析結果を提供する、TAC独自の画期的な解答分析サービスです。

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インターネットで解答を入力（選択）するだけで、結果閲覧期間内に採点結果を閲覧することができます。また定期的に再集計されますので、登録者数が増えるにつれ、日に日に精度の高い分析データが提供されます（何度でもログインして確認できます）。

＜参加特典＞

令和8年度弁理士短答式解答解説PDF

データリサーチに参加！ :https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/sokuhou-t.html?utm_source=newsletter&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260517#data

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会社概要

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

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