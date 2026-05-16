【TAC公務員】学習スタートの不安を解消する“はじめの1歩”オリエンテーション｜5/18（月）無料オンライン体験講義開催

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、これから始める学生・社会人を対象に、無料オンライン体験講義「初回講義（無料体験入学）オリエンテーション」を2026年5月18日（月）19時より開催します。初学者が抱えやすい不安や疑問を解消し、効率的な学習スタートをサポートする内容です。参加者には、入会金が1万円免除となる特典クーポンを配布します。

TAC公務員講座担任の人気講師がご案内いたします。詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#tijou●公務員試験の“はじめの一歩”をサポートする無料オンライン講義

公務員試験は科目数が多く、学習計画の立て方や面接試験の準備など、初学者がつまずきやすいポイントが数多くあります。今回の無料オンライン体験講義では、TACの講師が試験の全体像から学習の進め方まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

【このような方におすすめ】

【参加特典】

【内容】- 公務員試験の仕組みと近年の試験動向- 初学者が最初に知っておくべきポイント- 効率的な学習スケジュール- TACの講義スタイル・教材の使い方- リアルタイム質疑応答公務員試験対策をするうえで必要な最新情報が盛りだくさん！※オンラインオリエンテーション参加者に『入会金1万円免除クーポン』をプレゼント！- 公務員試験の勉強をこれから始めたい- 何から手をつければよいか分からない- 独学と予備校の違いを知りたい- TACの講義を一度体験してみたい【開催概要】- 開催日：2026年5月18日（月）- 時間：19:00～- 形式：オンライン（Zoom）- 参加費：無料- 申込方法：事前登録制（URLを掲載）

TAC公務員講座 入会金免除クーポン（1万円分） ※参加者限定で配布

【担当講師】

TAC公務員講座 関内 悠真 講師

皆さんが道を作り、壁を乗り越え、新たな物語を作るチャンスがTACにはあります。見据えた先の想いを行動に。共に歩んで行きましょう！

【参加方法】- ご予約はこちら（参加無料）https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#tijou【参加者の声】- なんとなく公務員にしようと考えていたが、本日の説明会を聞いて、「最初はなんとなくでいい。勉強しながら決めていく。」という話を聞き、頑張ってみようと思えた。説明会に参加して本当に良かったと思う。- 予備校に入るメリットをよく知ることができました。現在独学で勉強していますが、予備校の活用も前向きに検討します。- 知らないこともたくさん知ることができ、実用性のある情報が得られてよかったです。- 筆記試験、および面接試験に関する重要な点がわかり、どこを対策すればいいのか全体像を理解することができました。とても分かりやすかったです。- 本講義の受講をきっかけに、TACの講義を活用してもう一度挑戦してみよう、と気持ちが固まりました。わかりやすく講義いただき、ありがとうございます。【参加方法】- ご予約はこちら（参加無料）https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html#tijou

マンツーマンでじっくり相談できる！（利用無料）

＜予約枠拡大中＞今なら予約が取りやすい！ひとりで悩まず、相談してみよう。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

TACの受講相談で疑問や不安を解消して、公務員合格への一歩を踏み出しませんか？

TAC公務員講座では受講をご検討中の方の各種ご相談を承っております。受講にあたり気になることや、公務員試験の仕組み、TACの実績、カリキュラム、フォロー制度等、お気軽にお尋ねください！

こんな疑問や不安はありませんか？- 学校や仕事が忙しいけど両立はできる？- どんなペースで学習をしていけばいいの？- どれくらいの勉強時間が必要なの？- どんなコース、受講メディア、フォロー制度、割引制度があるの？

経験豊富な講師や専門スタッフが、丁寧にご案内いたしますので、公務員試験の試験制度や学習プランなどお気軽にご相談ください。

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利用者の声- 地元の公務員試験を志望していて、分かりやすい説明で疑問を解決できた。質問に適切に明確にお答えいただき安心感を覚えた。- 社会人として働いていて転職先として公務員を検討。説明が簡潔かつ分かりやすく、講師との普段の関わり方が垣間見れた。- 公務員について詳しい方が身近にいなかったため、今回いろいろと相談できて本当にありがたかった。とても親身に答えてくださり、早く勉強を開始したいと言う気持ちになった。- 詳しくご説明いただけたおかげで、自分の夢に挑戦したいという気持ちがより一層強まりました。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html