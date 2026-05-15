車査定・車買取サイト「ナビクル」公式キャラクター「なびくるみ（CV：高橋李依）」が歌うドライブソングがサブスクリプション配信解禁！

株式会社エイチームホールディングス

創造性と技術力で多様なITサービスを展開する株式会社エイチームホールディングスのグループ会社である株式会社エイチームライフデザイン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：林高生）が運営する、車査定・車買取サイト「ナビクル」は、2026年5月15日（金）に初となるナビクルオリジナルソング「さよならがくるまで愛してる」を各種サブスクリプションサービスにて配信開始いたします。本楽曲の歌唱は、公式キャラクター「なびくるみ」を演じる人気声優・高橋李依さんが担当。愛車との日々を優しく想う世界観を、高橋さんの透明感あふれる声で歌い上げています。これまで公開してきたフルバージョン音源やカラオケ配信には、多くの反響をいただいており、より多くの方に愛車の中でお聴きいただけるよう、サブスクリプションでの配信が実現しました。

■公式キャラクター「なびくるみ」

2007年に誕生した車査定・車買取サイト「ナビクル」は、これまで約19年にわたりお客様と買取店をつなぐサービスとして多くのクルマの売却をサポートしてきました。近年はブランドタグライン「一括査定は、愛車への愛だ。」を掲げ、愛車と向き合う時間を前向きな体験に変えていくことを目指しています。

公式キャラクター「なびくるみ」は、ナビクルのサービスを象徴する存在として誕生しました。愛車を売るという大きな決断に寄り添い、安心して一歩を踏み出せるようナビゲートします。声を担当する高橋李依さんの明るさや優しさ、芯の強さが重なり、ナビクルの世界観を体現するキャラクターです。

■「さよならがくるまで愛してる」楽曲概要

楽曲プロデュース・作詞：西田良平（所属：株式会社エイチームライフデザイン）

作曲：服部孝也（所属：DEEstudio）

楽曲アートワーク：出口綾夏（所属：株式会社エイチームライフデザイン）

歌：なびくるみ（CV：高橋李依）

▼YouTubeリンク

https://www.youtube.com/watch?v=J3WSAHwWX8E





■「さよならがくるまで愛してる」サブスクリプションサービス配信概要

配信開始日：2026年5月15日（金）

配信先：Spotify、Apple Music、Amazon Music、LINE MUSIC、YouTube Musicほか各種音楽配信サービス

※楽曲及びコンテンツは、配信状況によりご利用いただけない場合があります。



▼配信リンク

https://big-up.style/K4OWkMutna

■高橋李依さんへインタビュー

本楽曲で「なびくるみ」の歌唱を担当された高橋李依さんへ、楽曲やドライブにまつわるお話を伺いました。

Q.本楽曲の中で、お気に入りのフレーズや、注目して欲しいポイントはありますか？

“さよならの日がくるまで”という歌詞はお見事でした。

愛車とのお別れに「くるま」という単語が隠されていて、唯一無二の言葉遊びだなぁと、胸があたたかくなりました。

Q.「なびくるみ」として歌う上で大切にしたことを教えてください

ドライブソングということだったので、なびくるみちゃんとしての歌声はもちろん、ドライブ中の風を感じながら歌ってみました。

Q. これまでで印象に残っているドライブの思い出を教えてください

BBQ道具やローラースケートなどを持って、大きな公園に行くということが子供ながらに大好きでした。

正直移動中の記憶はあんまり無いのですが、荷物を車に積んでいるときの印象が強く残っているので、本当に楽しかったんだと思います。

Q. 今ドライブに行くならどこに行きたいですか？

推しのライブ。

グッズをたくさん買うので、車に置いておけたら便利そうですよね。それに、都内近郊の会場は、車での移動も早そうだなって目をつけていました（笑）。

ライブ後も音楽を聴きながらドライブ、憧れます！

■高橋李依さんプロフィール

高橋李依(たかはし りえ)。2月27日生まれ、埼玉県出身。

透明感のある声質と、明るさの中に芯の強さを感じさせる表現力で幅広い役柄を演じ分け、高い評価を得ている。主な出演作に『Re：ゼロから始める異世界生活』エミリア役、『【推しの子】』アイ役、『からかい上手の高木さん』高木さん役などがあり、作品の世界観に深みを与える存在感で多くのファンを魅了している。声優業に加え、アーティストとしても精力的に活動している。





■車査定・車買取サイト「ナビクル」について

「愛車の今の価値を知りたい。」「車を売るなら高く売りたい！」こうしたご要望にお応えするのが、累計600万件以上の利用実績を誇る車査定・車買取サイト「ナビクル」（https://www.navikuru.jp/）です。「ナビクル」では、簡単なお客様情報とお車情報を入力するだけで、最大10社に一度で無料の査定依頼ができます。査定申込後には、愛車がいくらで売れるのかを概算価格としてチェックできるのも大きなポイントです。

URL：https://www.navikuru.jp/

■ 関連サービス

年中無休・全国出張引取『ナビクル廃車買取』：https://haishakaitoru.com/pc/aseodef/default/

『ナビクル』公式X：https://x.com/Navikuru

■エイチームライフデザインについて

エイチームライフデザインは、人生のイベントや日常生活に密着したサービスを展開しています。今後、顧客体験向上と複数サービス間のシナジーをさらに強化することにより、一人ひとりの「まよい」に寄り添い、ITと人の力で「よくわかる」、「簡単にできる」、「安心できる」を提供し、背中を押すことで、「よかった」をお届けする存在になることを目指してまいります。

https://life-design.a-tm.co.jp/





■会社概要

会社名: 株式会社エイチームホールディングス（Ateam Holdings Co., Ltd.）

所在地: 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング32F

代表者：代表取締役社長 林高生

設立：2000年2月29日

資本金：1,713百万円（2025年7月31日時点）

事業内容：日常生活に密着した比較サイト・情報メディア・ツールなどの様々なウェブサービスの企画・開発・運営、法人向けデジタル集客支援に関する事業支援サービスを展開する「メディア・ソリューション事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを企画・開発・運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うD2Cサイトの企画・開発・運営をする「D2C事業」の3つの軸で事業を展開するIT企業

URL：https://www.a-tm.co.jp/