Pinegrove Credit Partnersと Temasekは、ベンチャー・デットを通じてイノベーションを支援すべく戦略的パートナーシップを発表





サンフランシスコ, 2026年5月14日 /PRNewswire/ -- BrookfieldとHRTG Partnersが支援するPinegrove Credit PartnersとTemasekは、ベンチャー・デットに焦点を当てた戦略的提携を発表しました。本パートナーシップは、イノベーション経済における成長段階の企業に対するベンチャー・デット・ファイナンスの支援に重点を置いています。

本パートナーシップにより、TemasekとPinegroveは、成長段階のテクノロジーおよびライフサイエンス企業に対し、柔軟で希薄化を最小限に抑えた資金調達ソリューションを提供することになります。Pinegrove Credit Partnersは、Pinegroveのベンチャー・デットおよびプライベート・クレジット事業です。

TemasekとPinegroveとの提携は、イノベーションの次の波に資金を供給するうえで、ベンチャー・デットの果たす役割が高まっているという両社の共通認識を反映したものです。資本市場が進化し、エクイティ・ファイナンスがますます選別的になるにつれ、ベンチャー・デットは、所有権とバランスシートの柔軟性を保ちながら、規模拡大を目指す優良企業を支援するうえで、より重要な役割を果たすようになっています。

Pinegrove Credit Partnersは、ベンチャーキャピタルの支援を受ける企業に対し、AIやコンピューティング・インフラ、防衛、宇宙、エネルギー、ロボット技術、エンタープライズ・ソフトウェア、ヘルスケア、ライフサイエンスなど、イノベーションの最前線で事業を展開する企業を中心に有担保ローンを提供しています。

Pinegroveは、ベンチャー・バンキングで最も定評のある金融機関のひとつであるFirst Citizens Bankの一部門である Silicon Valley Bank (SVB)と長年にわたる関係を維持しています。Pinegroveは2012年からSVBのベンチャー融資プラットフォームと提携しており、2024年12月、両者は戦略的融資関係を正式に締結しています。

Pinegrove Credit Partnersのファンドは、2012年の設立以来、複数のベンチャー企業やクレジット・サイクルにわたり、450社以上の成長段階の企業に対し、約580件の融資を実行し、45億ドル以上の投資を行ってきました。2025年3月以降、既存のファンド・ビークルは37件の融資について、総額約7億ドルのコミットメント額で、融資実行を完了あるいはタームシートに署名しています。

「Pinegroveのプラットフォームは、銀行パートナー、スポンサー、企業のリーダーシップ・チームとの長年にわたる関係を含む、イノベーション・エコシステム全体にわたる深いつながりのうえに構築されています」と、Pinegrove Credit Partnersのマネージング・パートナー兼代表の Jim Ellison氏は述べています。「このポジショニングにより、差別化されたオリジネーションが促進され、極めて厳選された形で資本を投入することができます。」

Pinegrove Credit Partnersについて

Pinegrove Credit Partnersは、Pinegrove Venture Partners（「Pinegrove」）のベンチャー・デットおよびプライベート・クレジット事業です。BrookfieldとHRTG Partnersの支援を受け、120億ドル以上の運用資産を持つPinegroveは、イノベーション経済全体で事業を展開する多角的なベンチャー投資プラットフォームとして運営されており、その事業内容には、ベンチャー・デット（Pinegrove Credit Partners）、ファンドのプライマリーおよび共同投資（Pinegrove Strategic Partners）、ベンチャー・セカンダリー（Pinegrove Opportunity Partners）が含まれます。Pinegrove Credit Partnersに関する詳細は、info@pinegrove.vcまでEメールでお問い合わせください。

Temasekについて

Temasekはシンガポールに本社を置く世界的な投資会社であり、2025年3月31日現在のポートフォリオ純資産額は4,340億シンガポールドル（3,240億米ドル）となっています。同社の目的は「すべての世代が繁栄するように（So Every Generation Prospers）」というもので、現在と将来の世代のために変化をもたらすよう導いています。Temasekは、長期にわたって持続可能なリターンを提供する、弾力的で将来を見据えたポートフォリオの構築を目指しています。同社は世界9カ国に13のオフィス（アジアでは北京、ハノイ、ムンバイ、上海、深圳、シンガポール、アジア以外ではブリュッセル、ロンドン、メキシコシティ、ニューヨーク、パリ、サンフランシスコ、ワシントンDC）を構えています。Temasekに関する詳細は、www.temasek.com.sgをご覧ください。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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