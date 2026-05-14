足立区副区長と語る、自治体DXの最前線─「第5回自治体サミット」に登壇

株式会社セブン・ペイメントサービス

株式会社セブン銀行グループの株式会社セブン・ペイメントサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柏熊 俊克）は、Sansan株式会社が主催する「第5回 自治体サミット」にGoldスポンサーとして協賛・登壇いたします。本イベントでは、当社の提供する送金サービス「ＡＴＭ受取」を実際に導入している足立区とともに登壇し、給付金業務の効率化および住民利便性の向上を両立した、自治体DXの実践事例を紹介いたします。

ＡＴＭ受取は、自治体から住民への送金を、全国のセブン銀行ＡＴＭにて、銀行口座を介さず送金可能とするサービスです。銀行口座情報の照合・転記作業を削減 、かんたんな送金フローでスピーディーな給付を実現することで、自治体の送金業務負担軽減と住民の利便性向上の図る送金サービスとしてご提供しております。

当社登壇では、『給付金の送金業務負担は"ここまで減らせる"』をテーマに、

・【選定の決め手】足立区が「ＡＴＭ受取」を選んだ理由とは

・【現場でどう回っている？】実際の運用フローや効果

・【次の自治体へ】導入後の課題と今後の展望

といった点について、勝田副区長をお迎えし、具体的にご紹介いたします。

▼イベント詳細

イベント名：第5回 自治体サミット

開催日時 ：2026年5月21日（木）10:00～18:30 ※9:30開場予定

会場 ：KABUTO ONE ホール&カンファレンス 4F

登壇内容 ：「【行政DX】足立区×ＡＴＭ受取：新しい給付の選択肢」

登壇者 ：足立区副区長 勝田 実さま

株式会社セブン・ペイメントサービス

営業部長・三浦 雅寛、 営業部・渡邉 謙次郎

参加対象 ：業務のデジタル化に関心を持つ、副市長、DX推進担当者の方

※自治体の副市長、DX推進担当者を対象としたイベントのため、対象外の方は参加できません。

※100名の定員になり次第参加申込を締め切ります。

※イベントサイト詳細はこちら(https://eight-event.8card.net/local-government-summit/)をご覧ください。

▼「ＡＴＭ受取」とは

「企業・自治体」から「個人」への送金サービスです。セブン銀行ＡＴＭとセブン‐イレブンのレジで、原則24時間365日受取ることができます。

・ 口座情報不要： 対象者の口座情報を収集‧管理する手間と個人情報漏洩リスクを削減します。

・スピーディーな送金： 振込手続きの負担を軽減し、対象者へ迅速 に給付‧送金が可能です。

・多様な用途に対応： 自治体の給付金をはじめ、ECサイトの返金、キャッシュバックキャンペーン、経費精算など、幅広いシー ンでご活用いただけます。「ＡＴＭ受取」の詳細については、こちら(https://www.7ps.jp/atm/)をご覧ください。