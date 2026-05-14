第51回JRN・JNNアノンシスト賞北村真平アナウンサーがCM部門にて最優秀賞を受賞！

朝日放送ラジオ株式会社

JRN・JNN系列各局の優れたアナウンス技術を評価する第51回JRN・JNNアノンシスト賞において、朝日放送テレビの北村真平アナウンサーがCM部門の最優秀賞を受賞しました。

JRN・JNNアノンシスト賞とは、JRN・JNN系列各局のアナウンサーを対象に、年間を通じて放送されたアナウンス業務の中で優秀な活動に対して贈られるものです。

120秒という長尺のラジオCMにおいて、北村アナウンサーの卓越したアナウンスメント技術が遺憾なく発揮されました。BMWのブランドイメージや「愛車」への想いを、一言一句に体温を宿すような表現で描写。説得力に満ちた語りが聴き手の想像力を鮮やかに掻き立て、心に深く響く作品となりました。

今回の受賞において、以下の通り高い評価をいただきました。

「音声のみで洗練された高級車のブランドイメージを見事に構築。言葉の選び方、間、声のトーンすべてが調和した、プロフェッショナルの技術が光る一作です。」

北村アナウンサーの「CM部門」最優秀賞受賞は、2017年以来2度目の快挙となりました。

▼受賞概要「CM部門」 最優秀賞

受賞作品：BMW OsakaラジオCM 120秒

素材名：『俺の愛車は、BMW』篇

【北村真平アナウンサー コメント】

輝かしい賞をいただき、嬉しさで胸がいっぱいです。

読むことの楽しさ・伝えることの喜びをもっともっと探究したいとあらためて思いました。

ご講評の言葉ひとつひとつを糧にし、さらなる成長を目指します。

ありがとうございました。

【ラジオ出演番組】

ラジオ番組「上沼恵美子のこころ晴天」月曜おひる12時～3時放送

ラジオ番組「ABCイベント倶楽部」土曜あさ5時5分～5時15分放送

Podcast番組「北村真平 惑☆惑」毎週水曜夕方頃配信

ABCラジオホームページ：https://abcradio.asahi.co.jp/