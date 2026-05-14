Fire TV搭載Mini LED 4K液晶ビエラ 3シリーズ 10機種を発売

パナソニックグループ

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、Mini LEDバックライト制御技術を進化させたFire TV搭載Mini LED 4K液晶テレビの、フラグシップモデルW97Cシリーズ（75V型・65V型・55V型）、ハイグレードモデルW95Cシリーズ（75V型・65V型・55V型・50V型・43V型）、スタンダードモデルW93Cシリーズ（65V型・55V型）の3シリーズ計10機種を発売します。発売時期は、W95Cシリーズが2026年6月下旬（＊）、W97CシリーズおよびW93Cシリーズが2026年7月下旬（＊）を予定しています。

パナソニックのテレビは明るさや鮮やかさはもちろん、長年にわたり黒表現にこだわって開発を進めてきました。フラグシップモデルW97Cシリーズは、新開発の「Bright Black Panel Ultra」を搭載。「高輝度Mini LEDバックライト」と「高輝度・広視野角シート」の採用で、ピーク輝度を従来比約2倍（※1）に高めるとともに、広い視野角も実現しました。色域は量子ドットシートにより広色域化。パネル制御は「Wエリア制御Ultra」により高コントラスト化。分割数を従来比約2倍（※1）に細分化した「バックライトエリア制御PRO」と、低輝度領域まで緻密にバックライトを制御する「ミニマムルミナンスコントロール」により、引き締まった黒と黒つぶれのない豊かな階調表現を実現しました。これにより、明るいシーンの多いスポーツやバラエティから、暗部表現が求められる映画・ドラマまで、コンテンツを問わず、黒の締まりと鮮やかな色彩を両立した映像を、斜めから視聴した場合でも画質の変化を抑えながら、家族や仲間とともに高画質で楽しむことができます。

音質面では、シリーズごとに最適化したスピーカー構成を採用し、Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）に対応。特にW97Cシリーズでは、イネーブルドスピーカーを含むマルチスピーカーシステム「360立体音響サウンドシステム」を搭載。加えて、独自の音声処理アルゴリズム「フロントファイアリングエミュレーター」を導入。これにより音抜けが良くクリアな音を再現し、声の定位を始め、映像と一体となった自然で臨場感あるサウンドを楽しむことができます。

OSにはFire TVを採用。放送（※2）とネット動画（※3）が融合したホーム画面は、新UI（※4）により、観たいコンテンツをより直感的な操作で探せます。また、リモコンを音声で探せる「見つかるリモコン」にも対応し、利便性を高めました。さらに、4K144p入力対応やVRRなど、ゲームを楽しめる機能にも対応しています。加えて、3シリーズとも、地震に強く倒れにくい転倒防止スタンド（※5）を採用し、安全性にも配慮しています。

W97Cシリーズを頂点に、Mini LEDにおける共通の設計思想を注ぎ込んだW95Cシリーズ、W93Cシリーズを展開。明るく高コントラストな映像と黒再現へのこだわりを体現したモデルから、選択できるラインアップとしました。パナソニックは「黒のビエラ」として3シリーズを通じて、リビングにおける視聴体験のさらなる向上を目指します。

＜特長＞

1. ピーク輝度約2倍（※1）。Mini LEDで黒の再現性を高めた「Bright Black Panel Ultra」搭載（W97Cシリーズ）

2. イネーブルドスピーカー採用の「360立体音響サウンドシステム」で立体的な音場表現（W97Cシリーズ）

3. Fire TV搭載による高い利便性と、転倒防止スタンド（※5）で安全性に配慮

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6725_1_94203a6f43df03c416601b8f13ae1c68.jpg?v=202605140151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6725_2_2c31517f7174bb235ee74ca389ebf8f7.jpg?v=202605140151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/3442/table/6725_3_d96bba6d5513b656558002de6219980c.jpg?v=202605140151 ]

※1 2025年発売パナソニック従来品TV-65W95BとTV-65W97Cの比較。

※2 BS4K・110度CS4K放送およびBS・110度CSデジタル放送の受信には視聴する放送に対応した衛星アンテナおよび受信設備が必要です。110度CS4Kは、現在放送されていません。（2026年5月現在）

有料放送は加入申し込みと契約が必要です。本シリーズは、株式会社ACCESSのNetFront Browser BE v2 DTV Profile、NetFront Hybridcast Connect Server v2、NetFront Browser DTV Profile BML Editionを搭載しています。

※3 サービスのご利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります。アプリは提供事業者の都合により、予告なく変更・停止・終了する場合があります。アプリの変更や終了にかかわるいかなる損害、損失に対してもパナソニックは責任を負いません。また、アプリをご利用の際には機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。アプリの仕様などにより、サービスの一部がご利用いただけない場合があります。

各機能の利用にはアプリのインストールが必要な場合があります。

第三者が提供するアプリ等のサービスについて、動作の保証をするものではございません。また、これらについてパナソニックはいかなる責任も負いかねます。

※4 Fire TVの新UI（操作画面）および一部機能は、ソフトウェアアップデートにより順次提供予定です。

※5 転倒防止スタンドは、いかなる条件においても転倒・落下しないことを保証するものではございません。また、パナソニックは、災害等によるテレビの転倒・落下に伴う損害については補償しかねます。使用上の注意を十分ご確認のうえ、ご使用ください。

凹凸のない平らな面に設置してください。凹凸のある設置面では、吸着効果を発揮しません。また、設置面の素材、使用場所や使用環境により吸着効果が弱まる場合があります。

＊社会情勢などの影響により、発売の延期や供給が遅れる可能性があります。発売時期は確定次第、パナソニックウェブサイトに掲載します。

【お問い合わせ先】

パナソニック ビエラ ご相談窓口

フリーダイヤル：0120-878-981

受付：9時～18時 月～土曜日（祝日・正月三が日を除く）

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]Fire TV搭載Mini LED 4K液晶ビエラ 3シリーズ 10機種を発売（2026年5月14日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn260514-2

＜関連情報＞

・4K液晶・有機ELテレビ ビエラ

https://panasonic.jp/viera/

・Fire TV搭載ビエラ サポート情報

https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/firetv/index.html

・W97Cシリーズの詳細・仕様

https://panasonic.jp/viera/W97C.html

・W95Cシリーズの詳細・仕様

https://panasonic.jp/viera/W95C.html

・W93Cシリーズの詳細・仕様

https://panasonic.jp/viera/W93C.html

・W80Cシリーズの詳細・仕様

https://panasonic.jp/viera/W80C.html