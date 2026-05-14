新日本製薬どんたく隊、笑顔で完走！116名が紡いだ「感謝」のパレード～「第65回博多どんたく港まつり」に出場しました～

新日本製薬 株式会社

新日本製薬 株式会社（本社：福岡市、代表取締役社長CEO：後藤孝洋）は、2026年5月3日（日）に行われた『第65回 福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」』へ、社員とそのご家族総勢116名で出場しました。

当社は、本社を構える地元福岡を盛り上げ、皆さまに日頃の『感謝』をお届けすることを目的に、毎年「新日本製薬どんたく隊」を結成し、2009年からパレードに出場しています。今年は昨年を上回る総勢116名が参加。あいにくの雨を吹き飛ばすような熱気あふれる隊列で、曲目「日本全国福の神～ふくこいバージョン～」にのせた「よさこい」を笑顔で披露し、どんたく広場（明治通り呉服町～天神間）を練り歩きました。

今後も、当社パーパス『美と健康の「新しい」で、笑顔あふれる毎日をつくる。』のもと、地域の皆さまが笑顔あふれる毎日を過ごせるよう、さまざまな地域貢献活動に取り組んでまいります。

雨の中、温かい応援をいただいた皆さまに感謝申し上げます。来年の「新日本製薬どんたく隊」にもぜひご期待ください。

- 新日本製薬どんたく隊 隊長からのコメント

当日はあいにくの悪天候となりましたが、最後まで全員が笑顔で、楽しく踊り切ることができ感無量です。また、コロナ禍以降で最多となる116名での参加を実現できたことを心からうれしく思います。開催にあたりご尽力いただいた関係者の皆さま、そしてご協力いただいたすべての方々に、心より感謝申し上げます。

- 新日本製薬どんたく隊 副隊長からのコメント

今年は副隊長という大役を担い、福岡の伝統行事である「博多どんたく港まつり」に参加できたことを大変光栄に感じております。当日は雨の中での演舞となりましたが、沿道から手を振ってくださる方や温かいお声がけをいただく機会も多く、改めて当社が地域の皆さまに支えられていることを肌で実感いたしました。本当にありがとうございました。

新日本製薬どんたく隊では毎年、社員の中から隊長・副隊長を選出しており、今年の隊長は入社2年目の社員、副隊長は入社2年目と2026年新卒入社社員の、計3名が務めました。

当日の様子

- 「博多どんたく港まつり」概要

福岡県福岡市で毎年5月3日、4日に開催され、歴史・伝統・文化を感じられる市民総参加の「福岡市民の祭り」。参加どんたく隊のべ約650団体、出場者約3万3千人、見物客約200万人。春のゴールデンウィーク期間中、日本で一番の祭りといわれている。