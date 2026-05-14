アウトレット初登場3ブランドを含むポップアップ8店舗が登場　御殿場プレミアム・アウトレットの新ブランドラインアップ

三菱地所・サイモン株式会社

御殿場プレミアム・アウトレット（運営：三菱地所・サイモン株式会社、所在地：静岡県御殿場市）では、2026年5月から6月にかけて、ファッション・ライフスタイルを中心にアウトレット初登場3ブランドを含むポップアップ８店舗が順次オープンし、加えて常設1ブランドが新たに営業を開始します。気になるブランドに“いま、このタイミング”で”気軽に出会える”機会を創出し、御殿場プレミアム・アウトレットならではの買い物体験価値を提供します。

今回のラインアップでは、ENFÖLD、UN3D／ELENDEEK、kolorといった感度の高さで支持されるブランド、ライフスタイルを提案するMarimekkoやSghr、アウトドアブランドのMERRELLが出店します。さらに、スポーツブランドではWilsonや、世界的な大会をきっかけにサッカーへの注目が高まる今夏を背景に、Nike Footballのポップアップストアも展開します。訪れる時期によって異なるブランドとの出会いを楽しめるのも、ポップアップならではの魅力です。

また、新規常設店舗では、STELLA McCARTNEY が5月29日（金）よりオープンします。

近年、アウトレットでのお買い物は、価格の魅力だけでなく、その価格に見合う価値を感じられるかどうかを確かめながら、納得して選びたいという意識が高まっています。御殿場プレミアム・アウトレットでは、約290の多様なブランドの商品を実際に手に取り、比較しながらニーズに合った一品に出会える場として、訪れるたびに新しい発見があるショッピング体験を提案してまいります。

【5月～6月オープン一覧】

※各店のオープン日・営業期間は変更となる場合があります。最新情報は施設WEBサイト等でご確認ください

<常設店舗>

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9047/table/722_1_eddad6600997c503d3e79c22c5526ddb.jpg?v=202605141251 ]

<期間限定>

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9047/table/722_2_6efc8e40c41ee03619ff1ecc6f1da253.jpg?v=202605141251 ]

◆常設店舗新規出店◆

STELLA McCARTNEY（ステラマッカートニー）

オープン：2026年5月29日（金）

場 所：East Zone 2365区

2001年、ステラ マッカートニーは自身の名を冠したラグジュアリー ファッション ハウスを設立。

生涯ベジタリアンであるステラ マッカートニーは、ブランド設立からレザー、フェザー、ファーを一切使用せず、現在に至るまで革新的な姿勢を貫いています。

素材とサプライチェーンの革新やパートナーシップを通じて、サステナビリティにおけるリーダーシップを拡大し続けています。

◆期間限定店舗◆

ＵＮ３Ｄ.（アンスリード） ／ ELENDEEK（エレンディ-ク）

出店期間：2026年5月14日（木）～6月22日（月）

場 所：East Zone 2050区（同区画内に２ブランド展開）

【UN3D.】

斬新なデザインとディテールにまでこだわった卓越したクラフトマンシップが特徴。

それぞれのアイテムは、日常の中に新しい視点をもたらし、着る人の個性を引き立てる唯一無二のスタイルを提案します。新しい価値観を纏う体験そのもの。既成のルールを超えて、自分らしさを表現するためのキャンバスを提供します。

【ELENDEEK】

ワクワクする遊び心と上品さのBALANCE

カタチにとらわれず心地よく旅するように自由に大人を楽しむ

FASHIONだけではない毎日すべてをクリエイトする

現代的でアタラシイ、洗練された女性に向けたMODERN LIFE STYLE SHOP

kolor（カラー）

出店期間：2026年5月14日（木）～6月29日（月）

場 所：Hill Side 4540区

2004年に設立された日本のファッションブランド「kolor」。クラシックなウェアをベースに、独自の色彩感覚やパターンワークによって再構築されたデザインが特徴。異素材の組み合わせや緻密なシルエット設計により、日常着に新たな違和感とバランスを生み出している。現在はクリエイティブディレクターに堀内太郎を迎え、ブランドを継承しながら新たな表現を展開している。

Wilson（ウイルソン） ※アウトレット国内初登場

出店期間：2026年5月14日（木）～6月29日（月）

場 所：East Zone 1610区

Wilson（ウイルソン）は、100年以上の歴史を持ち、テニスや野球など幅広いスポーツアイテムを展開するアメリカ発ブランド。御殿場プレミアム・アウトレットの期間限定店舗では、高い機能性とオーセンティックなスポーツスタイルが融合したライフスタイルウェアが揃います。アメリカンブランドの世界観を、アウトレットならではの特別なラインナップでぜひご体感ください。

ENFÖLD（エンフォルド） ※アウトレット国内初登場

出店期間：2026年5月15日（金）～6月22日（月）

場 所：Hill Side 4510区

ENFÖLDは、英語で「くるむ」「抱きしめる」を意味する言葉に由来しています。質感にこだわり、まるでやさしく包み込まれるような、心地よさを感じられる服づくりをコンセプトとしています。

日常に寄り添いながらも、着る人の内面を引き立てる一着を提案します。

Nike Football（ナイキフットボール） ※アウトレット国内初登場

出店期間：2026年5月15日（金）～5月31日（日）

場 所：Hill Side 4525区

サッカー最大のトーナメントの開催を前に、Nike Footballの商品だけを集めた期間限定の店舗。スパイクをはじめとするシューズからアパレル、グッズまでを展開。メンズの商品に加えキッズの商品も揃えています。

Marimekko（マリメッコ）

出店期間：2026年6月6日（土）～7月26日（日）

場 所：Hill Side 4525区

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。

Sghr（スガハラ）

出店期間：2026年6月26日（金）～7月26日（日）

場 所：East Zone 2050区



1932年の創業以来、90年以上に渡りガラス製品を作り続けてきた、日本のハンドメイドガラスのブランドで、職人の技術が織り成す優れたデザインのガラス製品を提供。透明感が美しいグラスなどの食器や、インテリア小物、アクセサリーなど、日常生活に彩りを加える多彩なアイテムをすべて職人の「手作り」で製造しており、使い心地と美しさを兼ね備えた商品ラインナップ。

MERRELL（メレル）

出店期間：2026年6月26日（金）～8月30日（日）

場 所：Hill Side 4510区

世界160ヵ国で愛され続けるアメリカ発祥のアウトドアブランド。

防水性・グリップ力・軽量性といったMERRELLならではの機能を備えたシューズを中心に、タウンユースからアウトドアまで幅広く対応するシューズ・ウェア・アクセサリーを取り揃えます。

観光や長時間の歩行といったニーズにも応える「快適に歩き続けられる一足」をお得なアウトレット価格にてご提供し、さまざまなお客様に価値を提供できる店舗を展開します。

【御殿場プレミアム・アウトレット 施設概要】

高級ブランドをはじめ国内外の有名ブランドや飲食店舗など約290店舗が揃う、日本最大※1のアウトレットモール。敷地内には、小田急グループが運営する「HOTEL CLAD」や日帰り温泉「木の花の湯」の他、ミニ遊園地も併設。

※1) 店舗面積において。当社調べ。

●所在地：〒412-0023 静岡県御殿場市深沢1312

●WEBサイト：https://www.premiumoutlets.co.jp/gotemba/