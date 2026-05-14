【告知】【TAC 弁理士】資格の学校TACは令和８年度弁理士短答式試験 解答速報を即日公開！各種イベントも実施します！
TAC株式会社
※掲載する解答はＴＡＣ（株）が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果について保証するものではございません。
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https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/sokuhou-t.html?utm_source=prtimes&utm_medium=banner&utm_campaign=20260514
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弁理士試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、令和８年度弁理士短答試験の解答速報を試験当日の5/17（日）に公開いたします。
※掲載する解答はＴＡＣ（株）が独自の見解に基づき、サービスとして情報を提供するもので、試験機関による本試験の結果について保証するものではございません。
各種イベントも開催！
無料採点サービスから、残り40日に迫る論文式試験に向けた勉強法セミナー、短答式試験の徹底分析会まで、各種イベントも実施いたします。
イベントの予約は受付開始しておりますので、下記よりぜひご予約ください。
各種イベントを予約する！ :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_benrishi/sokuhou-t.html?utm_source=prtimes&utm_medium=banner&utm_campaign=20260514
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会社概要
会社名：TAC株式会社
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
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