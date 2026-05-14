【西武秩父駅前温泉 祭の湯】～秩父をもっと自由に、カジュアルに楽しんで～NEW ERA(R)×Chichibu The Craft オリジナルコラボキャップを販売中！

西武レクリエーション株式会社

西武レクリエーション株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：依田龍也）が運営する、西武秩父駅前温泉 祭の湯（所在地：埼玉県秩父市、以下、祭の湯）では、世界最大級のスポーツ・ライフスタイルブランド『NEW ERA(R)（ニューエラ）』と祭の湯館内にある秩父の個性豊かなクラフトビールが楽しめる『Chichibu The Craft』がコラボして製作した“オリジナルキャップ”を2026年5月4日(月・祝)より販売開始いたしました。

『Chichibu The Craft』は、秩父の豊かな自然と水、そしてクラフトマンシップで造られたクラフト酒を販売し、バーの枠を超え秩父の新たなライフスタイルを発信する拠点を目指しており、今回のコラボレーションは秩父を訪れた人々が「温泉上がりにビールを楽しみ、そのままお気に入りのキャップを被って秩父の街へ繰り出す。」そんな秩父観光の新しいスタイルを形にしたいという想いが込められています。

着用イメージ

「秩父をもっと自由に、もっとカジュアルに楽しんでほしい」という思いから、アウトドアや日常の幅広いシーンでお使いいただけるよう、NEW ERA(R)（ニューエラ）の中でもベーシックデザインとして知られる「9TWENTY(TM)」とカジュアルタイプの「9THIRTY(TM)」といった2種のデザインをご用意しました。

■商品概要

9TWENTY(TM) ブラック9TWENTY(TM) ぺブル

[カ ラ ー] 9TWENTY(TM) ブラック・ぺブル

9THIRTY(TM) ウォッシュブラック

[サ イ ズ] フリーサイズ（アジャスター付き）

[価 格] 4,800円（税込）

[販売場所] 西武秩父駅前温泉 祭の湯 Chichibu The Craft

ロゴイメージ

About NEW ERA(R)

New Era(R)は米国で1920年に設立されたスポーツ・ライフスタイルブランドです。

MLB（メジャーリーグベースボール）唯一の公式選手用キャップサプライヤーであり、新しいスタイル、カテゴリーの商品を生み続けることで、ファッション・カルチャーの領域でも高い支持を受けています。

西武秩父駅前温泉 祭の湯 施設概要

所在地 〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町1-16-15

交通 西武秩父線 「西武秩父」駅前

公式サイトはこちら！ :https://www.seibu-leisure.co.jp/matsuri/

※表記料金には消費税が含まれております。

※画像はすべてイメージです。

◇お客さまのお問合せ先

西武秩父駅前温泉 祭の湯 TEL.(0494)22-7111 (お問合せ時間 10:00～18:00)