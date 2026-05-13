「くれいじーまぐねっと」とともに広げる、“困った”を助け合える社会課題解決に向けた支援施策「ナプキンQ」始動

株式会社IVI Entertainment「ナプキンQ」のキービジュアル

IVI Entertainment所属のクリエイターグループ くれいじーまぐねっと が、“女性からだ推進大使”として取り組む女性ヘルスケア啓発プロジェクト「JKクリニック」において、新たな支援施策「ナプキンQ」の展開を開始いたしました。

「ナプキンQ」は、学校・商業施設・医療機関・サロン・企業などの施設内に、緊急用生理用品を設置できる新たな取り組みです。

「ナプキンQ」設置イメージ

■～「ナプキンQ」の背景について～

多くの女性が日常的に経験する生理において、「突然の生理で困った」「外出先でナプキンが手に入らない」といった不安は依然として存在しています。

特に思春期女性はまだまだ月経が安定しないため急な生理に困ることが多く、また生理用品の購入ハードルも成人に比べて高いと言えます。

JKクリニック事務局が関西地区の中高一貫女子校で独自に行った調査では、約78%の生徒が「学校生活の中で生理に関連して学校に取り組んで欲しいこと」に「トイレ等での生理用品の設置」を挙げています。

「急な生理」は、男性には意外と知られていない、女性の「困りごとあるある」の1つです。

一方で、公共施設での生理用品の無償配布は徐々に広がってきています。しかし、企業・事業者・施設・学校などでは、そのような女性支援の必要性を理解していても、「設置工事」「運用負担」「コスト」「管理の手間」などから、生理用品の常設に踏み切りづらい現状があります。

こうした課題を解決し、より自然に女性支援を実現できる仕組みとして、「ナプキンQ」を開発しました。

■～「ナプキンQ」が目指すものについて～

「ナプキンQ」は、施設トイレなどに生理用ナプキンを設置し、女性の“緊急時の安心”を支えるとともに、その機会を婦人科ヘルスケア支援につなげるサービスです。

生理は予測が難しく、突然困ってしまう場面も少なくありません。

特に思春期世代では、急な生理や体調変化に対して不安を抱えながらも、周囲に相談しづらいとい課題があります。

「ナプキンQ」は、そんな“もしも”の瞬間に、安心して手に取れる環境を全国へ広げるプロジェクトです。

■～「ナプキンQ」について～

・置くだけでOK

・「緊急用」だから無駄づかいが発生しにくい設計

・設置施設は公式WEBサイト内MAPにわかりやすく掲載

・施設入口用にステッカーも用意

・収益の一部は婦人科医療支援へ

「ナプキンQ」は、施設トイレなどに生理用ナプキンを設置し、女性の“緊急時の安心”を支えるとともに、その機会を婦人科ヘルスケア支援につなげるサービスです。

女性の月経周期は、必ずしも予測可能なものではありません。ちょっとした要素で乱れることもしばしばで、女性なら誰しもが急な生理に困った経験があることでしょう。特に思春期女性はまだ月経が安定段階に入っていない一方で、コンビニエンスストアやドラッグストア等で生理用品を気軽に購入することもできません。

そこで「ナプキンQ」では、急な生理や持ち合わせがない際にも、生理用品を無償で手に取れる環境を整えることで、若年層を中心に、安心して過ごせる空間づくり・社会環境を目指しています。

「ナプキンQ」はあくまでお困りの際の支援を目的としたものですから、生理用品の必要以上の持ち出しや資源の無駄づかいを防ぐほか、BOXには、「JKクリニック」のリーフレットや婦人科受診カード、そして私たちが提携する各種団体の婦人科ヘルスケア啓発資材も同梱されており、適切な受診行動への導線づくりや女性ヘルスケアの啓発活動も兼ねています。

婦人科ヘルスケアを社会に広げていくにあたり、女性自身がお困りのタイミングであることや、そんな女性を支援する取り組みを機会として婦人科ヘルスケアを訴求することで、「JKクリニック」で目指す適切な婦人科受診をより強力に推進していけると考えています。

生理用品の提供という“目に見える支援”をきっかけに、自身の身体や健康への関心を高め、必要に応じた適切な婦人科受診につなげてまいります。

「ナプキンQ」設置の目印となるステッカー

■～「くれいじーまぐねっと」と取り組む社会課題支援について～

くれいじーまぐねっと はこれまで、Z世代女性が抱えるリアルな悩みや感情を、飾らない言葉と親しみやすいコンテンツで発信してきました。

“友達みたいに話せる存在”として支持される彼女たちだからこそ、婦人科受診や女性の健康といったテーマも、堅苦しい啓発ではなく「自分ごと」として自然に届けることができます。

「JKクリニック」や「ナプキンQ」は、単なるキャンペーンではなく、くれまぐ世代の女の子たちが安心して毎日を過ごせる社会づくりに向けたチャレンジです。

■～今後の展開について～

現在、「ナプキンQ」は全国の医療機関や学校を中心に配備を進めており、今後は企業・教育機関・商業施設などへも展開を拡大予定です。

IVI Entertainmentでは今後も、所属クリエイターの発信力を活かしながら、社会課題解決につながる取り組みを推進してまいります。

■～「くれいじーまぐねっと」について～

2018年にYouTubeチャンネルを開設した くれいじーまぐねっと は、UraN・エア・浅見めいの3人からなる人気クリエイターグループ。

“期限切れJK”という独自のスタイルと、等身大かつエネルギッシュなキャラクターでZ世代女性を中心に熱狂的な支持を集め、YouTube登録者数は200万人超、SNS総フォロワー数は約1,000万人規模にまで拡大しています。

SNS・YouTubeのみならず、CM出演、全国ツアー、大型イベントMC、ブランドプロデュースなど活躍の幅を広げ続ける中で、近年は“女性からだ推進大使”として女性ヘルスケア領域にも積極的に取り組んでいます。