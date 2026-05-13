ワンダーステーキ玉津店、5月13日より、【平日ランチタイム限定】で、名物商品「大トロビーフステーキ」の２０ｇ増量サービスも実施中！！あふれる肉汁で白ご飯が更に旨くなる！！5月末まで開催！！

株式会社C-HUNDRED目玉ステーキの一つ「大トロビーフステーキ」

ワンダーステーキ玉津店では、5月13日よりワンダーステーキの名物商品の一つである「大トロビーフステーキ」の２０ｇ増量（Mサイズ以上ご注文の方）を実施いたします。

■そもそもワンダーステーキとは！？

「１０００円で本格ステーキをお腹一杯楽しめる！」をコンセプトにスタートした業態がワンダーステーキとなります。ワンダーステーキは、精肉加工工場（セントラルキッチン）を運営していることにより、大量仕入れと大量生産により、本格的なステーキの格安仕入れを実現しています。更に、お肉を美味しく食べて頂く為の「ご飯」「味噌汁orスープ」「惣菜orお漬物」などは、すべて食べ放題とさせて頂き、ご来店いただいた方がお腹一杯になっていただける業態を目指しております。

■名物商品「大トロビーフステーキ」！！

牛の肉の大トロ・・・「口にいれた瞬間に甘い！！」まさに、牛の脂肪の甘みを十二分に堪能して頂けるステーキになります。霜降り肉がお好きな方にとっては、お気に召していただけるステーキとなります。

■「大トロビーフステーキ」の２０ｇ増量！！

リニューアルオープンに伴い、まずは、この新商品の「大トロビーフステーキ」を十分にご堪能いただく為に、Ｍサイズ以上をご注文の方には20ｇの増量キャンペーンを実施しております。

■なお、「プラスオントッピング」を半額も実施中！！

げんこつハンバーグなどの人気のトッピングメニューが、ステーキにプラスオンして頂ければ、通常の価格の「半額」でご提供！！

★げんこつハンバーグ 通常価格１０００円（税抜） → ５００円（税抜）

お得なキャンペーンメニュー

■ごはん、味噌汁又はスープ、お惣菜、お漬物はお替わり自由

ごはん、味噌汁又はスープなどは、お惣菜の食べ放題は継続しております。ワンダーステーキにご来店いただければ、皆様お腹一杯間違いなしです。

【開催概要】

- 企画内容：平日ランチタイム限定【大トロビーフステーキ20ｇ増量】（Mサイズ以上ご注文の方

- 販売場所：ワンダーステーキ玉津店

- 店舗住所：兵庫県神戸市西区平野町福中２２８

- セール開始日：2026年5月13日～

■ワンダーステーキ姫路店グランドメニュー

1000円ステーキのラインナップ3種類。更には、2種類のお肉を堪能できる合盛りセット（ハーフ＆ハーフ）もあり、一度に複数のステーキを楽しめます。また、キングサイズステーキ「リブロイン」もたくさんのご注文を頂戴しています。また、創業当時から取り扱っている「ハラミステーキ」と「ヒレステーキ」も人気を博しています。

リニューアルグランドメニュー