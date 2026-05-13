アカツキ、サニーサイドアップグループとの経営統合に向けたTOB（株式公開買付け）の開始に関するお知らせ

株式会社アカツキ

株式会社アカツキ（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：香田 哲朗、以下「アカツキ」）は、さらなる成長とその加速化を目的に、株式会社サニーサイドアップグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：次原 悦子、以下「サニーサイドアップグループ」）と経営統合することに合意いたしました。これに伴い、アカツキはサニーサイドアップグループに対するTOB（株式公開買付け）を実施し、成立後は新社名への変更および新たな共同経営体制へと移行することをお知らせいたします。

アカツキは、自社が培ってきたデジタルテクノロジー、IP（無形資産）ビジネスの豊富な知見、および事業投資力に、サニーサイドアップグループが有する価値向上のノウハウと社会関係資本への影響力を強力に掛け合わせてまいります。これにより、ポテンシャルのあるIPの開発・発掘からグローバル展開に至るまで、デジタル・アナログ・リアル・AIのすべてを統合的に推進可能な“IPの総合商社”として、さらなる成長を実現してまいります。

■ サニーサイドアップグループに対するTOBの実施について

両社の経営統合に向けて、アカツキはサニーサイドアップグループ株券等に対するTOBを実施いたします。本件TOBに対し、サニーサイドアップグループからは、本日開催の同社取締役会において賛同の意見が表明されるとともに、同社株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨の発表がなされております。

公開買付けの開始および基本合意書の締結に関する詳細につきましては、本日公表の下記適時開示書類をご参照ください。

・株式会社サニーサイドアップグループ（証券コード：2180）との経営統合に向けた同社株券等に対する公開買付けの開始及び株式交換に向けた基本合意書の締結に関するお知らせ(https://ssl4.eir-parts.net/doc/3932/tdnet/2808632/00.pdf)

・株式会社アカツキによる当社との経営統合に向けた当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ(https://www.ssu.co.jp/wp-content/uploads/2026/05/a33e6b4d08f33a9f35cc3bd0ce85edcd.pdf)

■ 新社名に込めた想い

本TOBの成立後、経営統合の母体となるアカツキは、「株式会社サニーズホールディングス（仮称）」へと社名を変更する予定です。アカツキの社名に込められた、夜明けの光で社会を照らすような存在になりたいという意味と、サニーサイドアップグループの “陽のあたる”ポジティブな世界観の2社の社名を融合させた上で、統合後の連帯と社会に対してより大きな影響を与えたいという真向きな意味が込められております。

■ 共同代表制による新経営体制

グループ全体のシナジー最大化と戦略実行を高度化するため、アカツキは以下の新たな経営体制を構築します。

代表取締役には、香田 哲朗（現代表取締役CEO）に加え、次原 悦子氏（現サニーサイドアップグループ代表取締役社長）が就任し、2名体制でグループを牽引します。

原則として、グループ各社の自立性と文化を尊重し、現経営陣が引き続き主導的な役割を果たしながら事業を推進します。

■ 今後のビジョンと成長戦略

経営統合後は、サニーサイドアップグループが持つPR発想で企業・ブランドと人・社会との関係性をデザインする力と、アカツキのデジタルコンテンツやIPプロデュースを通じて積み上げてきた幅広いエンターテインメントの知見を掛け合わせ、唯一無二の企業グループとして成長を加速させます。具体的な戦略については、TOB成立後の進捗に合わせて順次公表してまいります。

■ サニーサイドアップグループ 会社概要

1985年の創業以来、「たのしいさわぎをおこしたい」をスローガンに、PR発想を軸とした幅広いコミュニケーションソリューションを提供。企業やブランド、スポーツ、エンターテインメント領域に加え、地方創生や社会課題の解決にも取り組み、コミュニケーションの力で世の中にGOODなインパクトを創出し続けるPR・コミュニケーショングループです。

2008年に株式上場（現在は東証スタンダード市場上場）、2020年にホールディングス経営体制へ移行。2024年には国際的な認証制度「B Corp」認証取得、国際アワード「Best Places to Work」受賞。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19676/table/770_1_c86f4c48161d7d2d86e06714590205ed.jpg?v=202605130951 ]■ 株式会社アカツキ 会社概要

アカツキは「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと事業を展開する企業です。エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱とし、人と事業が連携して価値を高め合います。

社内外から目的をともにする挑戦者が集うコミュニティとして、既存の枠組みに捉われない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上を目指します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/19676/table/770_2_b09ebd2ccccda6eff172fe753b7da855.jpg?v=202605130951 ]

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[表3: https://prtimes.jp/data/corp/19676/table/770_3_daebd98b5a350b061fc8da9d9a179adb.jpg?v=202605130951 ]